У Тернополі можуть далі вимикати електроенергію, якщо цього вимагатиме Укренерго.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал. Втім, наразі такої вимоги немає.

Мешканців міста просять зменшити споживання електроенергії в години пік.

«Можливі відключення електрики, якщо буде така вимога Укренерго. Наразі такої вимоги немає. Але ми просимо зменшити споживання електроенергії в період з 8.00 до 12.00, а також із 17.00 до 23.00. Ми відновлюємо вуличне освітлення в Тернополі. Воно буде працювати до 23.00. Воно буде працювати з меншою потужністю, але забезпечуватиме освітлення вулиць та об’єктів. Також ми відновлюємо роботу ліфтів, продовжуємо облаштовувати камери відеоспостереження. Нагадаю, поки що доступ до камер закритий для мешканців, але вони працюють. У разі відповідного запиту такий доступ буде надано», – зазначив Сергій Надал.

Нагадаємо, у Тернополі сформували графік аварійних вимкнень електроенергії. Однак наразі його не застосовуватимуть.