Режим роботи платних майданчиків для паркування транспортних засобів змінили у міській раді. Зробили це на прохання підприємця, який надає послуги з паркування, а також з метою збільшення надходжень до міського бюджету.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 20 жовтня.

– Було звернення підприємця, який обслуговує місцеві парковки щодо зміни режиму їх роботи, – пояснив Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Деякі майданчики працювали з вівторка по неділю, або з понеділка до п’ятниці, зараз вони працюватимуть щоденно, тобто по різних точках додаємо ще робочі дні. Це дозволить збільшити надходження до бюджету. Також була пропозиція по зміні годин роботи, але їх ми залишаємо без змін.

Відповідно до прийнятого рішення 15 із 17 майданчиків для паркування працюватимуть щоденно. Парковка на вулиці Микулинецькій – тільки в суботу і неділю, на вулиці 15 Квітня – тільки в неділю. Парковка на Привокзальному майдані, як і раніше, працюватиме 24/7, включаючи державні та релігійні свята.

Нагадаємо, що у лютому 2021 року на виконкомі затвердили Протокол засідання конкурсного комітету з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в місті Тернополі. Відповідно до нього більшість парковок в місті обслуговує підприємець Віталій Бойчук. Договір з ним уклали терміном на три роки. А в березні того ж року оновили графік роботи майданчиків для паркування.

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