Автобусний маршрут №35 та тролейбусний №5 з наступного місця курсуватимуть дещо по-іншому. Зміни до напрямку їхнього руху затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету 19 лютого.

– Вносимо зміни до маршруту №35, а саме – він проходитиме через район другої лікарні та інших лікарняних закладів: вулицями Купчинського, Сахарова, Корольова, Стуса, – повідомив Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку. – Далі курсуватиме без змін. Тролейбусний маршрут №5 пропонується пустити через центр міста, не заїжджаючи на ринок. Як показали обстеження лише 6% пасажирів користується цим маршрутом, щоб заїхати на Живова, Острозького. Там проходить тролейбус №3 та №9, тому недоцільно і неефективно використовувати ще й п’ятий. Зараз він з 9.00 до 17.00 заїжджає на ринок, в інші години їде через Центр. Після змін їздитиме тільки через Центр, що буде набагато зручніше для тернополян.

Олег Вітрук зазначив, що вказані маршрути змінять напрям руху після погодження патрульною поліцією нових паспортів маршрутів. Погодити їх планують до першого березня.

У прийнятих документах вказано, що автобус №35 їздитиме вулицями: Винниченка, Карпенка, Миру, Дружби, Руська, Острозького, Пирогова, Гоголя, Б.Хмельницького, Збаразька, Злуки, Купчинського, Сахарова, Корольова, Стуса, Київська, В.Великого, Л.Курбаса, Морозенка, Текстильна, Збаразька, Б.Хмельницького, Руська, Мазепи, Кривоноса, Винниченка. А маршрут тролейбусу №5 буде таким: Миру, Дружби, Руська, Князя Острозького, Пирогова, Гоголя, Б. Хмельницького, Збаразька, Злуки, Генерала Тарнавського, Київська, 15 Квітня, Протасевича, Л.Українки, Слівенська, Степана Бандери, Руська, Гетьмана І. Мазепи, Максима Кривоноса, Миру.

Ольга Трач