Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон звершив чин освячення наріжного каменя для будівництва храму на честь святого апостола Андрія Первозванного
Про це повідомляють у Тернопільсько-Бучацькій архиєпархії ПЦУ. Церква буде розташована на вулиці Куліша.
“Спільно з владикою молилися настоятель протоієрей Ігор Маліброда, секретар Тернопільсько-Бучацької єпархії протоієрей Петро Заяць, Тернопільський благочинний протоієрей Петро Скрип, духовенство, віряни та благодійники”, – розповіли у єпархії.
Після звершення чину освячення архіпастир привітав присутніх зі знаменною подією та побажав благословенних успіхів у будівництві храму.