У Тернополі збудують ще одну церкву. ФОТО

Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон звершив чин освячення наріжного каменя для будівництва храму на честь святого апостола Андрія Первозванного

Про це повідомляють у Тернопільсько-Бучацькій архиєпархії ПЦУ. Церква буде розташована на вулиці Куліша.

“Спільно з владикою молилися настоятель протоієрей Ігор Маліброда, секретар Тернопільсько-Бучацької єпархії протоієрей Петро Заяць, Тернопільський благочинний протоієрей Петро Скрип, духовенство, віряни та благодійники”, – розповіли у єпархії.

Після звершення чину освячення архіпастир привітав присутніх зі знаменною подією та побажав благословенних успіхів у будівництві храму.



