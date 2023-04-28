У Тернополі затримали ділків, котрі допомагали чоловікам уникнути мобілізації та виїхати за кордон

Служба безпеки припинила ще 8 каналів нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

На організації злочинної діяльності викрито 10 осіб, повідомляє прес-центр СБУ. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або незаконно перетнути кордон. Вартість таких «послуг» становила до 7 тис. доларів.

Так, у Полтавській області:

затримано податківця з Кременчука, який продавав фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. До оборудки він залучив декількох посадовців військкомату та військово-лікарської комісії. У подальшому клієнти зловмисників планували використати підробку для виїзду за межі України.

На Харківщині:

повідомлено про підозру мешканцю області, який допомагав «ухилянтам» виїхати за кордон під виглядом «службового відрядження» працівників оборонних підприємств.

В Одеській області:

ліквідовано ще два канали нелегальної міграції. Один з них – налагодив місцевий комерсант, який пропонував громадянам потрапити до ЄС «під маскою» міжнародних перевізників. До організації іншого каналу причетна мешканка регіону. У закордонних паспортах своїх «клієнтів» вона робила фіктивні відмітки про їхнє перебування на консульському обліку в Молдові. На підставі підробки «ухилянти» хотіли дістатись до сусідньої країни.

На Івано-Франківщині:

затримано посадовця військкомату. Разом зі спільником вони пропонували громадянам виїхати з України під виглядом водіїв вантажних автомобілів. Крім того, під час обшуків у фігурантів виявлено гранату і 200 набоїв до стрілецької зброї. Вилучені предмети направлено на експертизу.

На Закарпатті:

затримано інспектора Держприкордонслужби, який сприяв переправленню потенційних призовників за кордон через так звану «зеленку».

У Тернополі:

задокументовано злочинну діяльність підприємця. Він оформляв «ухилянтів» як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи «Шлях». Також у Тернополі затримано ділка, який за гроші продавав фіктивні відстрочки від призову за станом здоров’я.

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з ДБР, Держприкордонслужбою та Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.