Служба безпеки припинила ще 8 каналів нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку.
На організації злочинної діяльності викрито 10 осіб, повідомляє прес-центр СБУ. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або незаконно перетнути кордон. Вартість таких «послуг» становила до 7 тис. доларів.
Так, у Полтавській області:
затримано податківця з Кременчука, який продавав фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. До оборудки він залучив декількох посадовців військкомату та військово-лікарської комісії. У подальшому клієнти зловмисників планували використати підробку для виїзду за межі України.
На Харківщині:
повідомлено про підозру мешканцю області, який допомагав «ухилянтам» виїхати за кордон під виглядом «службового відрядження» працівників оборонних підприємств.
В Одеській області:
ліквідовано ще два канали нелегальної міграції. Один з них – налагодив місцевий комерсант, який пропонував громадянам потрапити до ЄС «під маскою» міжнародних перевізників. До організації іншого каналу причетна мешканка регіону. У закордонних паспортах своїх «клієнтів» вона робила фіктивні відмітки про їхнє перебування на консульському обліку в Молдові. На підставі підробки «ухилянти» хотіли дістатись до сусідньої країни.
На Івано-Франківщині:
затримано посадовця військкомату. Разом зі спільником вони пропонували громадянам виїхати з України під виглядом водіїв вантажних автомобілів. Крім того, під час обшуків у фігурантів виявлено гранату і 200 набоїв до стрілецької зброї. Вилучені предмети направлено на експертизу.
На Закарпатті:
затримано інспектора Держприкордонслужби, який сприяв переправленню потенційних призовників за кордон через так звану «зеленку».
У Тернополі:
задокументовано злочинну діяльність підприємця. Він оформляв «ухилянтів» як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи «Шлях». Також у Тернополі затримано ділка, який за гроші продавав фіктивні відстрочки від призову за станом здоров’я.
Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
- ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з ДБР, Держприкордонслужбою та Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.