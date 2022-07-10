Автопарк тернопільського громадського транспорту незабаром поповниться, адже мерія виділила кошти на закупівлю 2 нових тролейбусів.

Що кажуть про це тернополяни – далі у матеріалі “Файного міста”.

Нагадаємо, таке рішення ухвалили 6 липня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської МТГ. Управлінню транспортних мереж та зв’язку спрямували кошти на придбання двох тролейбусів б/к Skoda 24TrCitelis. На розмитнення та доставку загальну суму виділили 1,8 млн грн.

Люди кажуть, що зручніше їхати на нових тролейбусах. Вони естетичніші, краще працюють, в спеку в них легше перебувати.

– Звісно, старі тролейбуси у дуже поганому стані: заліплені скотчем, обдерті. Якщо побував у Європі і заходиш в такі тролейбуси, то дуже страшно. Тернопіль таке гарне місто, все так гарно, а як заходиш у тролейбус, думаєш: “Де ти попав?”, – розповідає тернополянка Богданія.

– Звичайно тролейбуси потребують оновлення. Дуже добре, що тепер запустили нові автобуси, але бажано і поновити тролейбуси, бо є дуже не доглянуті, – ділиться пані Раїса.

Є нові добрі, є і старі. Мусимо їхати, чим є. Нові подобаються, вони зручніші, не так стукають, – додає Марія.

– Буває хороший тролейбус, ж такий, що торохкотить, не хоче їхати. Їжджу всіма, – каже тернополянин Геннадій.