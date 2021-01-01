У Тернополі з автомобіля вкрали сумку, у якій було 90000 гривень

З повідомленням про крадіжку до співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся житель Тернопільського району. У нього з автомобіля викрали сумку з грошима та документами.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що інцидент стався на вулиці Протасевича в обідню пору. Потерпілий залишив автівку лише на півгодини, а коли повернувся, виявив розбите скло задніх пасажирських дверей. Із сидіння зникла спортивна сумка, в якій було майже 90 тисяч гривень.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії: встановили можливих свідків та очевидців, вилучили відео з камери спостереження. За попередніми даними, зловмисників було двоє, вони пересувалися на іномарці з іногородньою реєстрацією. Тривають заходи щодо розкриття злочину.