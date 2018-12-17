У Тернополі визначили лауреатів премії імені братів Лепких

17/12/2018 Розмір тексту:

15 грудня в приміщенні Тернопільського обласного художнього музею відбулося засідання Громадської ради з присудження Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких за 2018 рік.

Під час засідання члени Громадської ради: Богдан Мельничук, Михайло Ратушняк, Ігор Дуда, Віктор Уніят, Михайло Ониськів, Надія Волинець, Ярослав Омелян, Степан Костюк, Надія Білик, Богдан Ничик, Іван Кузишин та ін. обговорили творчі здобутки претендентів на здобуття Всеукраїнської премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких.

За результатами голосування лауреатами премії стали:

1. Поет, прозаїк, драматург, публіцист, редактор, член Національних спілок письменників, журналістів і краєзнавців України, член НТШ Василь Савчук (Бережани) – за різножанрові книги останніх років, зокрема «Листки по Липі Золотій», «Блудні будні» (обидві – 2012), «На вечірній кладці» (2014), «Тернинки з глибинки» (2017), Триесірний Ґеньо з Трої» (2016, 2018) і поему «Краківські ночі Богдана Лепкого (журнал «Літературний Тернопіль», 2018).

2. Колектив укладачів словника «Фразеологізмів у творах Богдана Лепкого» (2010, 2018 – видання 2-е доповнене): професор Стефанія Панцьо (автор проекту і головний редактор); професор Тетяна Вільчинська; доцент Ірина Бабій; доцент Наталія Лісняк; доцент Ніна Свистун; кандидат філологічних наук Марія Наливайко, доцент Тетяна Миколенко, доцент Наталія Парасін – усі науковці з Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

3. Головний дириґент академічного симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії, заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль – за популяризацію української музики, зокрема пісень на слова Братів Лепких та їх улюбленого мелосу і творчу діяльність останніх років.

4. Художник-живописець Микола Кафтан (м. Тернопіль) – за вагомий внесок у розбудову культурно-мистецького простору Тернопілля, розвиток образотворчого мистецтва, залучення учнівської та студентської молоді до активного творчого життя, популяризацію образів Богдана Лепкого та учасників Революції Гідності й АТО.

Голова Громадської ради Богдан Мельничук повідомив, що вже традиційно фонд премії Братів Лепких формує Ліга підприємців «Українська справа» (голова – Михайло Ратушняк).

Вручення премії ім. Братів Лепких відбудеться у день Соборності України – 22 січня в приміщенні Тернопільської обласної філармонії.