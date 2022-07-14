Виставка-аукціон «Залозецькі пейзажі» діє у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. На ній предсталено більше двадцяти живописних і графічних творів. Усі вони були створені під час одноденного пленеру у Залізцях в червні.

Ініціаторм заходу став директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин. Участь у пленері взяли, як відомі тернопільські художники, так і студенти та аматори.

Мета такого заходу – показати красу Залозецького краю та зібрати кошти на підтримку ЗСУ. Будь-яку картину можна придбати на аукціоні, який проходить на сторінці Залозецького краєзнавчого музею у фейсбуці. Кожна картна має свою початкову ціну, а у коментарях можна запропонувати свою, більшу на сто гривень від початкової або вже запропонованої. Кошти за придбані картини будуть надходити на рахунок партнера Залозецького музею – ГО “Залозеччина історична”, а потім їх перерахують на потреби армії.

Частина художників, які взяли участь у пленері, є переселенцями з Харкова та Києва. Також були молоді художники з Теребовлі і Галицького коледжу. З Тернополя краєвиди Залізців писали мистецьке подружжя Віталій та Любов Поворозник, Оксана Бурда, мистецтвознавиця та художниця Наталія Собкович. На своїх полотнах вони зображали залишки брами Залозецького замку, церкву Святої Трійці, костел святого Антонія, джерело «Голубий струмок» та інші пейзажі.

Оригінали робіт можна оглянути в Тернопілсьькому обласному краєзнавчому музеї до 19 липня. За потреби виставку продовжать.

Фото зі сторінки Залозецького музею у фейсбуці