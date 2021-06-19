Спецпогашення конвертів, які випустили до 100-річчя від дня народження крайового провідника організації українських націоналістів Осипа Дяківа, відбулося у музеї Національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Також у музеї відкрили виставку художньо-публіцистичних творів видатного діяча.

Конверти вже продаються в усій мережі Укрпошти. Їх надрукували понад 35 тисяч.

«Ми повинні пам’ятати героїв, які боролися за нашу країну, які поклали своє життя за державність, виборювали її. Осип Дяків – наш земляк, редактор підпільних революційних журналів. У нашому музеї вже є його твори, з якими може ознайомитися кожен. Зокрема, у Підгороднянському лісі був знайдений архів ОУН, який датований 52 роком. Він нам також переданий в музей. Ми зараз опрацьовуємо його. Є документи ОУН. Які підтверджують діяльність цього патріота, а також те, як більшовики переслідували його. А конверт, на якому зображений провідник ОУН проживе не одне десятиліття, а можливо і століття, та буде згадкою і пам’яттю для багатьох», – зазначив директор музею Національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь.

Додамо, Осип Дяківнародився в селі Олесине Козівського району у 1921 році. Він – член головного осередку пропаганди при проводі ОУН, редактор підпільних революційних журналів. Загинув він у листопаді 1950-го року, коли більшовики підірвали бункеру, в якому він перебував разом з трьома побратимами.