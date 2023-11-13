У Тернополі викликали рятувальників, аби винести до автомобіля “швидкої” чоловіка з надмірною вагою

Підрозділи оперативно-рятувальної служби Тернопільщини надають допомогу іншим службам.

Так, днями бійці чергового відділення аварійно-рятувальної частини надавали допомогу працівникам “швидкої”. Рятувальники транспортували з приватного житлового будинку на вулиці Петриківській до автомобіля швидкої медичної допомоги важкохворого чоловіка 1972 року народження. Пацієнт має надмірну вагу, тож самотужки працівники екстреної допомоги не могли доправити його до автомобіля.

До слова, подібний випадок у Тернополі – не перший.