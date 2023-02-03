У Тернополі медики “швидкої” викликали рятувальників, аби занести жінку з надмірною вагою до автомобіля

Другого лютого по обіді рятувальне відділення залучалося для надання допомоги медичним працівникам в транспортуванні жінки з надмірною вагою.

Як повідомили в управлінні ДСНС, прикрий випадок стався у Тернополі на Дружбі. Жінка перебувала у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Медики швидкої, які приїхали на виклик, запідозрили у неї інфаркт, тож пацієнтку слід було негайно госпіталізувати. Але через надмірну вагу жінки медичні працівники не могли транспортувати її до автомобіля. Тож довелося викликати рятувальників.

Завдяки бійцям-надзвичайникам, які оперативно прибули на виклик, тернополянку вчасно доправили до лікарні.