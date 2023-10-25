У Тернополі встановлять ще три меморіальні таблиці

На двох багатоквартирних житлових будинках у Тернополі встановлять три меморіальні таблиці. Відповідні рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 25 жовтня.

Одним рішенням виконком дозволив об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Затишний двір Карпенка» та Тернопільському академічному обласному українському театру імені Тараса Шевченка встановити меморіальну таблицю тернопільському письменнику, члену спілки художників України Попадюку Олексію Васильовичу та народному артисту України, актору Ячмінському Володимиру Дмитровичу на фасаді багатоквартирного житлового будинку на вулиці Миколи Карпенка, 15.

Третю пам’ятну дошку встановлять на фасаді багатоквартирного житлового будинку на вулиці Київській,18. Там проживав воїн, який загинув захищаючи рідну Батьківщину, Мозіль Андріій Володимирович. Дозвіл на встановлення таблиці отримало приватне підприємство «Благоустрій».

Монументально-художнє вирішення усіх трьох меморіальних таблиць мають погодити в управлінні містобудування, архітектури та кадастру. Після встановлення їх візьме на утримання та обслуговування управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. А управління культури і мистецтв внесе в реєстр обліку меморіальних таблиць.