Пам’ять військового журналіста Дмитра Лабуткіна вшанували у Тернополі. Чоловік загинув сім років тому під час боїв за Дебальцеве, збираючи фотоматеріали про російську присутність для переговорної групи у Мінську.

Дмитро Лабуткін на Сході опинився у найгарячіший час боїв, які увійшли в історію як одні з найкривавіших та найзапекліших зіткнень російсько-української війни. Дмитро загинув, коли передова група, у складі якої він перебував, потрапила в засідку. Внаслідок бойових сутичок журналіст отримав 7 важких поранень. У Кременецькій громаді, в селі Білокриниця, де похований герой, громадськість та представники влади поклали квіти у знак пам’яті та шани до могили військового журналіста. Присутні помолилися за Дмитра Лабуткіта і хвилиною мовчання згадали про його подвиг. «Він був небайдужим до того, що відбувається. Скромно робив свою справу, був готовий відстоювати правду, захищати Україну. За Україну він віддав і своє життя», – зазначив житель громади Іван Кушнірук.

Нагадаємо, що капітан третього рангу Дмитро Лабуткін – військовий журналіст, який залишився вірним військовій присязі та професійному обов’язку. Він одним із останніх виходив з Криму, останнім з журналістів виїжджав із оточеного агресором Дебальцевого, просто на броні, до останнього подиху, фільмуючи докази злочинних дій Росії на українській землі.