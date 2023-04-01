У Тернополі водійка на позашляховику каталася набережною: доїхала аж до причалу. ВІДЕО

Дивний випадок стався у центрі Тернополя, у парку імені Тараса Шевченка. Невідомі заїхали на авто у пішохідну частину, куди подібному транспорту проїзд заборонений.

Про це журналістам “Файного міста” розповіла небайдужа тернополянка.

Зі слів жінки, інцидент трапився у п’ятницю, 31 березня. За кермом автомобіля була водійка, а на пасажирських сидіннях – ще дві жінки. З міркувань безпеки авторка відео забажала залишитись анонімною.

“Доброго вечора. Можливо ви виставите це відео як сьогодні три баришні каталися по парку”, – йдеться у повідомленні тернополянки.

У відео видно, що водій на авто заїхав у парк, ймовірно, з боку Надставної церкви. Поблизу фонтану “Сльози Гронського” автівку розвернули та поїхали назад тим же шляхом.

Нагадаємо, що ця ділянка парку призначена лише пішоходів, а також для руху велосипедів, скейтбордів, самокатів тощо. Автотранспорту проїзд у парк заборонено, а поблизу Надставної церкви встановлені обмежувачі руху. Як водійці вдалось потрапити на територію парку – наразі невідомо.