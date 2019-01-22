У Тернополі водій BMW на “бляхах” скоїв аварію. ВІДЕО

22/01/2019 Розмір тексту:

Розтрощені автівки посеред вулиці, двоє людей – у лікарні. Такі наслідки аварії у Тернополі.

У патрульній поліції розповіли: за попередньою інформацією, 53-річний чоловік їхав за кермом “БМВ” польської реєстрації. Авто виїхало на зустрічну смугу, але в якийсь момент тернополянин не впорався із керуванням, автівку занесло і вона врізалась у “Фольцваген”, ідеться в сюжеті TV-4.

Окрім цього, четверо людей потрапили у лікарню внаслідок аварії на Бережанщині. 20 січня близько 2 ночі на автодорозі на виїзді з Бережан перекинулось авто. За попередніми даними, водій “Опеля” не впорався з керуванням і автівку почало заносити. Машина врізалася в земляний насип на узбіччі. А потім авто відкинуло і воно кілька разів перекинулося. Зупинилась автівка вже у канаві. На момент аварії в іномарці перебували водій і четверо пасажирів. Їх ще до приїзду поліції госпіталізували до лікарні. Двоє – отримали незначні ушкодження, а двоє з тяжкими черепно-мозковими травмами потрапили до реанімації. Причину обох дорожньо-транспортних пригод встановить слідство.