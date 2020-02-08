«Ніч Гаррі Поттера» – розважальну програму під такою назвою організували у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.

Малеча знайомилася з історією фільму, а також пробувала себе у ролі головного героя.

Дванадцятирічний Максим захоплюється фільмом «Гаррі Поттер», тому вирішив долучитися до творчого вечора. «Тут дізнаюся більше про мого улюбленого героя, а також випробовую різні методи, якими користувався Гаррі Поттер. Найбільше сподобалося користуватися інтерактивною дошкою, а також блукати темною кімнатою».

Як розповіли у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей, такий вечір влаштували вперше. Програму вирішили урізноманітнити цікавими дослідами, експериментами, екскурсією у бібліотеці. Це нагадувало малечі містичну історію їхнього улюбленого героя Гаррі Поттера.

Софія Романська