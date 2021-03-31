Конкурс кращих практик в багатоквартирному житловому фонді започатковують у Тернопільській міській територіальній громаді.

Положення про проведення конкурсу та склад конкурсної комісії затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету 31 березня.

– Два тижні тому ми відзначали День працівників житлово-комунальної служби і міський голова запропонував спільно із представниками ОСББ провести конкурс серед об’єднань співвласників і серед підприємств, які здійснюють управління багатоквартирними будинками, – розповів Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Конкурс проводитимемо у двох категоріях: серед ОСББ та серед інших управителів житлового фонду. У кожній з категорій буде визначено переможців у трьох номінаціях: «Екологія, озеленення та комплексний благоустрій будинку»; «Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії у будинку»; «Добросусідство». За перше місце переможці отримають – по 10 тисяч гривень, за друге – по 6, за третє – по 5 тисяч гривень. Переможців обиратиме конкурсна комісія за певними критеріями. Їх нагородження відбудеться 28 серпня під час урочистих заходів.

Участь у конкурсі можуть взяти всі бажаючі ОСББ, управителі багатоквартирних житлових будинків, ЖБК, ОСН-БК, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади. Для цього їм необхідно подати заявку-реєстрацію на електронну пошту: gkge@ukr.net з назвою листа «Заявка на Конкурс». Детальніше про заповнення заявки можна прочитати у Положенні про конкурс. Прийматимуть їх в управлінні житлово-комунального господарства з першого квітня до першого серпня. До 20 серпня конкурсна комісія оцінюватиме подані заявки, а 28 серпня відбудеться нагородження переможців конкурсу пам’ятними дипломами та грошовими винагородами.