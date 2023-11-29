Петицію «Безпечна дорога до громадських закладів» підтримали у міській раді. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 29 листопада.

У зверненні поданому до органу самоврядування йшлося про асфальтування заїзду від житлового будинку на вулиці 15 Квітня, 35 до громадських будівель: школи №26, школи №27 та амбулаторії №14, які розташовані на бульварі Пантелеймона Куліша. Автор петиції Любов Савечко зауважила, що поточний стан заїзду до школи є небезпечним для дітей, а також ускладнює доступ до амбулаторії пацієнтів та жителів, які потребують невідкладної медичної допомоги.

– Ця ділянка не перебуває в критичному стані, але важливо, що вона розташована на території самої школи, тобто не відноситься до місць загального користування, які є на балансі відділу технагляду і за які відповідає управління ЖКГ, – прокоментував Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Тому доручаємо управлінню освіти і науки замовити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт дорожнього покриття під’їзної частини ділянки дороги від житлового будинку за адресою вулиця 15 Квітня, 35 до школи №26 і школи №27 та Амбулаторії №14 в м. Тернопіль». Необхідні ремонтні роботи вказаної ділянки будуть виконані при виділенні коштів з бюджету Тернопільської міської територіальної громади.