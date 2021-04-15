За інформацією синоптиків, на найближчих декілька днів у Тернополі прогнозується погіршення погодних умов та зниження температури повітря.

У зв’язку з цим, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» розпочинає роботу з відновлення теплопостачання до житлових будинків, закладів освіти та інших споживачів теплової енергії. До окремих будівель тепло надходитиме уже сьогодні впродовж дня, а повноцінно теплопостачання відновиться 16 квітня (з 00.00 год.).

У міськраді зазначають, що подача теплоносія у стаціонарні медичні заклади та деякі освітні заклади Тернополя не припинялася.

До відома, нарахування на спожите 15 квітня теплопостачання не здійснюватиметься.