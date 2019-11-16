Виставку виробів гончара з Київщини Володимира Довгана відкрили у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

В експозиції, яка проходить у рамках фестивалю «Не святі горшки ліплять», представлені керамічні та гончарські вироби.

Виставка проходить під такою назвою «Мій погляд». Оглянути оригінальні роботи можуть всі охочі, – каже гончар Іван Довган. Експозиція триватиме упродовж місяця.

«Випробовуємо різні техніки випалу та декорування. Звісно, справа потребує значного терпіння, натхнення, проте головне – це бажання. Якщо воно є, то можна подолати будь-які труднощі до реалізації мрії».

Володимир Довган родом із Хотова, що на Київщині. Він займається гончарством уже понад 25 років, володіє всіма відомими техніками: чорнолощена, димлена кераміка, молочіння, глазурування, розпис, ангобом. Окрім того, майстер займається реставруванням антикварних меблів.

Відвідали експозицію «Мій погляд» студенти-дизайнери. Вони могли не лише побачити, а й відчути, як перероджується кусочок глини у справжній шедевр.

Софія Романська