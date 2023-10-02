Пам’ятну дошку на честь начальника управління обласної прокуратури, старшого радника юстиції Віталія Стадника встановили на фасаді приміщення Тернопільської обласної прокуратури. Її урочисте відкриття відбулося у День захисників і захисниць України, 1 жовтня.

Віталій Стадник загинув першого жовтня 2022 року, захищаючи Україну від ворога у складі Збройних Сил України. Указом Президента України він посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

– Віталій Стадник 17 років працював в органах Тернопільської обласної прокуратури, – розповіла Леся Гурецька, речниця Тернопільської обласної прокуратури. – Пройшов шлях від помічника прокурора району до начальника управління обласної прокуратури. Був відданий справі, наполегливий, принциповий та непримиренний до порушників закону. Його любили і поважали колеги за надійність і вірність даному слову. Маючи трьох неповнолітніх дітей, він у перші дні повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію України записався до лав ЗСУ. Обороняючи рідну землю за покликом серця, Віталій проявляв мужність, стійкість та рішучість, яка, за словами його побратимів, надихала їх на виконання бойових завдань. Неодноразово на власному авто він вивозив загиблих та поранених з-під шквальних ворожих обстрілів, врятувавши не один десяток життів. Його власне життя обірвали ворожі снаряди поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської селищної громади Бериславського району Херсонської області.

Меморіальну таблицю відкривала родина Стадників. Батьки Героя, дружина, діти брат разом із співробітниками прокуратури, побратимами і друзями вшанували пам’ять полеглого за Україну.

Фото зі сторінки ТОВА у фейсбуці