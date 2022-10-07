У Тернополі відкрили гуманітарний хаб для переселенців з Луганщини

Гуманітарний хаб Сєвєродонецької військової адміністрації відкрили у Тернополі. Тут прийматимуть не лише жителів Сєвєродонецька, а й загалом переселенців із Луганщини.

У гуманітарному хабі люди зможуть отримати матеріальну, психологічну, юридичну допомогу, а також професійні рекомендації з пошуку роботи. Як зазначив голова Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк, на Тернопільщині тимчасово поселилося 3,5 тис. жителів Луганщини. Вони вже можуть звертатися за допомогою до гуманітарного хабу.

«З Сєвєродонецька на Тернопільщині зараз проживає близько двохсот людей, а загалом із Луганської області – понад 3,5 тис. До цього хабу можуть звертатися всі жителі Луганської області. Вони тут отримають психологічну, юридичну, гуманітарну допомогу, а також будь-які консультації. Також відкриття у Тернополі такого осередку стане певним кроком у співпраці Тернопільської та Луганської областей, а, зокрема, Тернопільської та Сєвєродонецької міських територіальних громад».

Додамо, такі хаби діють у більшості обласних центрів України. Там працюють переважно люди із тимчасово окупованих територій.