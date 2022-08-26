У Тернополі 25 серпня відбувся молитовний сніданок.

Духовенство, представники влади, громадськість, військовослужбовці та волонтери з Тернопільщини й сусідніх областей помолилися за перемогу, відновлення миру та відбудову України.

– Віками ми гідно продовжували українські духовні традиції, плекали дітей в любові до Бога і Батьківщини та зберігали силу національного духу навіть попри заборони, переслідування і масові розправи. Сьогодні дякуємо Богові за єдність. Адже це – потужна духовна зброя. Це те, на що у ворога ніколи не буде протидії. Бачимо, що, на жаль, де не було єдності, духовності, де не втримали національного спадку – віри, мови, культури, глибинних цінностей – саме там лютує нечисть. Ми відчуваємо повну відповідальність і Боже благословення у намірі завершити цю війну перемогою над всесвітнім злом, – зазначив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Він також підкреслив, що справжня перемога – це не лише звільнення рідної землі від ворога, а наповнення нашої духовності українським змістом.

– Просимо у Бога стійкості, мудрості і глибокої віри, щоб гідно довершити справу великих Українців, наших полеглих Героїв, і вберегти від війни наступні покоління. Тож нехай благословить Господь усіх нас! – наголосив голова Тернопільської обласної ради.Участь у молитовному сніданку також взяла голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

– Попри жорстоку та страшну війну ми залишаємося нескореним народом з тисячолітньою історією, який прагне залишатися вільним господарем на своїй землі, хоче плекати свою культуру та традиції. Сьогодні Україна є лідером поміж демократичних спільнот та великою нацією. На Україну нині рівняється увесь світ. Дякую колегам з Тернопільщини за дружбу та співпрацю. Ми спільно йдемо вперед, радіємо здобуткам один одного та разом творимо сильну українську державу, – розповіла Ірина Гримак.