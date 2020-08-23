У Тернополі відбулася урочиста церемонія освячення та підняття державного прапора України.

Відео церемонії опублікував на своїй сторінці міський голова Тернополя Сергій Надал.

Він також привітав мешканців міста із цим святом.

“Прапор — один з найголовніших символів для кожного українця. Наш народ ніс його через покоління національно-визвольної боротьби, через Революції і Майдани, через війну. Він є символом суверенітету і незалежності. Символом праці і боротьби. Символом, дорогим для всіх поколінь українців всього світу.

Під синім небом серед золотого хлібного лану сьогодні лунають постріли і ллється кров. За символи, які уособлює синьо-жовтий прапор, сьогодні вмирають воїни-захисники. Вони боронять наше прагненням жити мирно і працею здобувати добробут, щастя для своїх родин, славу для рідної держави.

Сьогодні ми думками і в молитвах з нашими воїнами. Дай їм, Боже, повернутись до своїх родин живими і здоровими, з перемогою і славою.

Дай нам Боже всім перемоги і миру!

Бажаю, щоб ми завжди гордились своїм прапором і своєю країною!

Слава Україні!”