До кінця вересня жителі Тернопільської громади можуть подавати свої пропозиції щодо покращення інфраструктури у населених пунктах. Йдеться про «Громадський бюджет-2024». До 30 вересня також триватиме прийом проектів на конкурс кращих ідей учнів «Шкільний громадський бюджет 2024».

Для втілення ініціатив жителів громади та учнів із бюджету громади виділяється один відсоток від обсягу власних доходів загального фонду міського бюджету. Десять відсотків із цієї суми направляються на реалізацію проектів Шкільного бюджету. На сесії міськради у кінці липня цього року депутати затвердили ряд змін до положення «Про громадський бюджет Тернопільської міської територіальної громади». Зокрема, тепер на проекти категорії «Освіта» може йти не більше 30% від загальної суми Громадського бюджету. Як і раніше, на малі проекти передбачають 30% коштів громадського бюджету, на великі – 70%.

Нагадаємо, що малими вважаються проекти на реалізацію яких потрібно від 1000 до 500 000 гривень, великими – від 500 000 до 2 000 000 гривень. Вони мають бути спрямовані на покращення інфраструктури громади або навчального закладу. Наприклад: вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, територій школи, медичних закладів, покращення дизайну приміщень навчального закладу, озеленення та освітлення території школи, благоустрій спортивних та відпочинкових зон тощо. Не приймають проекти для реалізації на території тих установ, організацій, де в попередні три роки вже був втілений у життя проект-переможець Громадського бюджету.

Для тих, хто хоче подати власний проект на «Громадський бюджет 2024» 12 вересня відбудеться перша онлайн-консультація. Початок зустрічі о 16:00 на платформі ZOOM. Щоб приєднатися до консультації, необхідно надіслати на електронну пошту presamr@gmail.com контактні дані: прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону. Згодом на електронну пошту вам прийде інформація з посиланням на приєднання до зустрічі.

У міській раді зауважують, що зараз триває тільки прийом пропозицій та ідей. Чи будуть вони реалізовані стане відомо у 2024 році. Це залежить від ситуації в країні та багатьох інших чинників.