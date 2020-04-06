Працівників стратегічних підприємств і організацій, які продовжують роботу під час карантину, протестують на коронавірус.

Зокрема, це стосується правоохоронців, комунальників, водіїв транспорту, служб таксі.

Про це повідомив під час наради міський голова Сергій Надал. Медики, які контактують із зараженими пацієнтами, проходять регулярне тестування.

На Тернопільщині коронавірус виявили у двох поліцейських з Монастириського району, – зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Вони лікуються амбулаторно, оскільки переносять хворобу у легкій формі.

«Наразі поліція працює у посиленому режимі. Ми залучили до роботи увесь склад. Поліцейські, які заразилися, ймовірно, контактували з інфікованими, не знаючи про це. Загалом поліція достатньо забезпечення необхідними захисними медичними засобами, а також ознайомлена із правилами роботи в такий період».

Як повідомили у міськраді, у Тернополі наразі достатньо необхідних тестів для виявлення коронавірусу. Втім, більш достовірним вважається ПЛР дослідження, його проводять у разі позитивного результату на тесті.

Софія Романська