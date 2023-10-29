У Тернополі тепер можна оплатити за паркування через мобільний додаток

Цього тижня у додатку «е-Тернопіль» став доступний новий онлайн-сервіс – можливість оплати за паркування автотранспорту у місті.

Водії можуть користуватись 11-ма паркувальними майданчиками у місті та здійснювати оплату з допомогою додатку «е-Тернопіль». Також доступні паркувальні майданчики на Привокзальному майдані, 1 (біля Залізничного вокзалу) та поблизу РК «Maxim», що на вул. Білецькій, 1, які облаштовані автоматичними шлагбаумами.

У місті оператори паркувань надають пільгу на безкоштовне паркування автотранспорту для учасників бойових дій. Для цього потрібно пред’явити посвідчення учасника бойових дій паркувальнику.

На Привокзальному майдані для зручності громадян розміщені додаткові таблички для УБД, для виїзду необхідно зателефонувати за номером +380933244647

Для безкоштовного паркування на парковці біля РК «Maxim» учасникам бойових дій необхідно зв’язатись з оператором паркування з допомогою телефона. Потрібно відскакувати QR-код на інформаційний таблиці (розміщена на майданчику) та вибрати з переліку необхідне. Також для безкоштовного користування парковкою можна звертатись за телефонами: 098 777 12 37, 067 351 41 01.

Нагадаємо, що у Тернополі оплатити за паркування можна через мобільний додаток «е-Тернопіль». Посилання для завантаження додатку на операційні системи: для iOS та для Android.