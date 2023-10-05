У вересні поліцейські виявили 36 водіїв таксі, які працювали під час комендантської години без спеціальних перепусток.

Матеріали щодо перевізників-порушників направлено у Державну службу України з безпеки на транспорті. За систематичні порушення правоохоронці склали адміністративні протоколи на 7 водіїв таксі за частиною 1 статті 164 КУПАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).

Про це повідомляють у відділі комунікації Нацполіції області.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням не забувати, що на території області з 00:00 до 5:00 діє комендантська. У цей період заборонено перебувати на вулицях без нагальної потреби та спеціальних перепусток, виданих комендатурою Тернопільської обласної військової адміністрації.