Враховуючи введений в місті карантин та з метою підготовки до можливо спалаху коронавірусної інфекції, кожен бажаючий житель Тернопільської громади може стати волонтером та допомогти якомога більшій кількості потребуючих.

Тернопільська міська рада оголошує про створення потенційної бази волонтерів на період дії карантину у зв’язку із попередження поширення COVID – 19 на території міста. Зареєструватися у базі можна з 18 березня.

Що потрібно зробити аби стати волонтером? Перейти за посиланням https://bitly.su/5toeBR5 та заповнити форму. У разі необхідності вашої допомоги, вам зателефонують.

Нагадаємо, що також у Тернополі формують базу волонтерів–медиків. Якщо ви маєте медичну освіту, то можете подати свої дані за телефоном 52-56-96.

Нагадуємо усім тернополянам, що у разі підозри на коронавірусну інфекцію, варто звертатися «гарячу лінію» оперативного штабу – 098 441 59 81.