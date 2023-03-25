Чемпіонат України із самбо стартував у Тернополі. Змагання проводять на базі Західноукраїнського національного університету. Це відбір до кадетської збірної на подальші міжнародні турніри.

Участь у чемпіонаті беруть 350 юнаків та дівчат з усіх областей України, окрім окупованих територій. За право представляти Україну на міжнародних турнірах бореться 20 команд. Тарас Коваль приїхав зі Львова. Юнак сподівається отримати призове місце.

«Дуже наполегливо і довго готувався. Звісно, націлююся на перемогу. Роблю все можливе для цього. Але як буде в результаті, побачимо. Моє завдання – викластися на повну».

Як повідомили організатори: кадети боряться у 10 вагових категоріях. Чемпіонат обслуговують колегія суддів національної та міжнародної категорії.

«Розпочався Чемпіонат України з самбо серед кадетів 2007-2009 років народження, який проводять у Тернополі вдруге. Це змагання є етапом відбору до кадетської збірної на подальші міжнародні турніри. Цього разу 20 команд будуть боротися за право представляти нашу країну на міжнародних турнірах. Сподіваємося, що саме ці молоді хлопці та дівчата змусять лунати гімн України на кожному міжнародному турнірі».