У Тернополі спіймали серійного злодія, котрий крав морозиво з кіосків у парках. ФОТО

До співробітників Тернопільського райуправління поліції почали надходити повідомлення про крадіжки товарів з кіосків швидкого харчування, розташованих у парках обласного центру. Суми збитків складали від однієї до п’яти тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, усі злочини вчинялися вночі. Товар викрадали з морозильних камер, що були поруч з кіосками швидкого харчування. Зловмисник пошкоджував кришку холодильника та виносив морозиво, напівфабрикати. Усі крадіжки були схожі за способом скоєння.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 24-річний житель Тернополя. У фігуранта поліцейські вилучили докази, що свідчать про його протиправну діяльність.

Працівники поліції встановили причетність тернополянина до 6 фактів крадіжок з кіосків.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.