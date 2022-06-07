У Тернополі спіймали колаборантку з Одеси: постила фото сталіна і лєніна

Якщо провину зловмисниці буде доведено у суді, їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області в ході моніторингу соціальних мереж встановили, що 59-річна жителька Одеси на своїй сторінці розміщувала публікації у яких вбачалися ознаки колабораційної діяльності. Дізнавачі внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 111 -1 Кримінального кодексу.

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У ході розслідування співробітники Тернопільського районного управління поліції також встановили, що зловмисниця у соціальній мережі публічно використовувала символіку комуністичного тоталітарного режиму, зокрема, розміщувала колаж із зображенням портрета сталіна та фото ордена леніна.

За публічне використання символів тоталітарного режиму щодо зловмисниці розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу.

Матеріали кримінальних проваджень тернопільські поліцейські скерували до органів досудового розслідування за місцем проживання зловмисниці.

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