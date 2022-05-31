Будуть судити 62-річного “ватника” з Тернополя, котрий підтримував напад росії на Україну

Слідчі Управління СБУ в Тернопільській області завершили досудове розслідування щодо мешканця обласного центру, який закликав користувачів соціальних мереж підтримати військові дії окупантів. Матеріали кримінального провадження з доказами вини агітатора скеровано до суду.

Слідством встановлено, що 62 – річний тернополянин у своїх публічних дописах відкрито підтримував збройну агресію РФ та активно поширював матеріали проросійської пропаганди. Також він виправдовував військові дії агресора і закликав до ведення агресивної війни проти України.

Злочинні заклики до збройного нападу на нашу державу зловмисник розповсюджував у мережі Інтернет, керуючись особистими ідеологічними та політичними мотивами.

Інтернет-агітатор обвинувачується за ст. 436 «Пропаганда війни» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

Матеріали досудового розслідування з обвинувальними актами слідчі СБУ передали Тернопільській обласній прокуратурі для подальшого їх направлення до суду та розгляду по суті.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області