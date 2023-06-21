У Тернополі сьогодні змінено маршрути руху деяких тролейбусів

У зв’язку з влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття проїзної частини на просп. Степана Бандери (на ділянці від бульвару Д.Галицького в напрямку Збаразького кільця), 21 червня тимчасово змінено рух окремих тролейбусів.

Зокрема, деякі тролейбуси здійснюватимуть рух за такими маршрутами:

№10 – курсуватиме через вул. Слівенську, вул. Лесі Українки, вул. Тараса Протасевича далі по маршруту;

№2 – курсуватиме через вул. Слівенську, вул. Лесі Українки, вул. Тараса Протасевича далі по маршруту;

№7 – курсуватиме після вул. Слівенської з поворотом ліворуч через просп. Степана Бандери, вул. Руську, вул. Князя Василя Костянтина Острозького і далі по маршруту.

Автобусні маршрути працюватимуть без змін. Про це повідомляють у міській раді.