У зв’язку з влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття проїзної частини на просп. Степана Бандери (на ділянці від бульвару Д.Галицького в напрямку Збаразького кільця), 21 червня тимчасово змінено рух окремих тролейбусів.
Зокрема, деякі тролейбуси здійснюватимуть рух за такими маршрутами:
- №10 – курсуватиме через вул. Слівенську, вул. Лесі Українки, вул. Тараса Протасевича далі по маршруту;
- №2 – курсуватиме через вул. Слівенську, вул. Лесі Українки, вул. Тараса Протасевича далі по маршруту;
- №7 – курсуватиме після вул. Слівенської з поворотом ліворуч через просп. Степана Бандери, вул. Руську, вул. Князя Василя Костянтина Острозького і далі по маршруту.
Автобусні маршрути працюватимуть без змін. Про це повідомляють у міській раді.