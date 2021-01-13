КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” має розробити план заходів з недопущення зростання цін на комунальні послуги для населення у січні 2021 року.

Відповідне доручення міського голови Сергія Надала сьогодні підтримав виконавчий комітет міської ради, враховуючи підвищення НКРЕКП тарифів для населення на комунальні послуги, а саме – на подачу тепла та гарячого водопостачання до помешкань тернополян.

«Від жовтня 2019 року у Тернополі щомісяця проводився перерахунок тарифу за послуги з гарячого водопостачання та централізованого опалення, відповідно платіжки тернополян в окремі місяці зменшувалися на 12%, 15%, 20%, в той час, як ціна на газ з серпня до грудня 2020 року зросла на 80% для підприємств з теплопостачання, – зазначив Сергій Надал. – Однак, завдяки проведеним масштабним заходам з модернізації котелень та тепломереж, нам вдалося зекономити понад 40% електроенергії та понад 20% споживання газу. Враховуючи переживання людей сьогодні через підняття ціни на газ, та, беручи до уваги можливі негативні наслідки від цього для населення, є пропозиція дати протокольне доручення КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» розробити план заходів з недопущення зростання ціни на газ у січні та надати пропозиції щодо можливого зменшення тарифу на спожитий газ у цьому місяці».

Строк виконання протокольного доручення визначено – перші числа лютого 2021 року.