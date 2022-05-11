У Тернополі розпочалися курси для переселенців з поглибленого вивчення української мови

Цими днями у Тернопільському національному медичному університеті ім. І. Горбачевського розпочалися курси з поглибленого вивчення української мови для тимчасово переміщених людей зі центральних та східних областей України.

Заняття для внутрішньо переміщених осіб, які відбулися 2 та 5 травня, провели завідувач кафедри української мови, професор Анатолій Вихрущ та викладачка кафедри української мови Соломія Гнатишин.

Як розповіла Соломія Гнатишин, на перших заняттях слухачі читали вірші Ліни Костенко, вивчали текст «Дезидерати», ознайомилися з добіркою україномовних фільмів, мультфільмів, ютуб-каналів та інстаграм-блогів для дітей та дорослих, які також допоможуть збільшити словниковий запас. Надалі у формі невимушеного спілкування та цікавого діалогу для учасників проводитимуть курси викладачі кафедри української мови медичного університету.

Заняття відбуватимуться двічі на тиждень, у понеділок та четвер о 10 годині, у формі практичних занять на базі гуртожитку №3 Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського за адресою м. Тернопіль, вул. Коцюбинського, 18-а.

Доєднатися до створених груп та підкорювати нові мовні вершини можуть усі охочі чи то діти, чи молодь, чи люди старшого віку.

Нагадаємо, курси української мови функціонують також у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов (вул. Грушевського, 3).

Фото Соломії Гнатишин