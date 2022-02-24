З 24 лютого в Україні запроваджено воєнний стан строком на 30 діб. Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський і його затвердили у Верховній Раді. У зв’язку з цим на місцевому рівні утворено обласні ради оборони.

Про рішення, які були прийняті Тернопільською обласною радою оборони розповіли на брифінгу керівники області та міста.

– Органи Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, ДСНС працюють в посиленому режимі, – повідомив Володимир Труш, голова ТОДА. – Коли бачите людей у формі звертайтесь за допомогою, якщо потрібно. Рада оборони області прийняла рішення про зупинку міжобласних сполучень на виїзд з області, на в’їзд в область ми працюємо. Зберігаємо спокій, тому що паніка допомагає ворогу. Вся інформація, яка буде поступати в раду оборони області, в районні штаби і районні адміністрації буде надаватися населенню без затримки в часі. Область працює і живе.

Про зміни в Тернополі розповів міський голова Сергій Надал.

– 24 лютого відбулися ракетні атаки по окремих населених пунктах нашої країни, у зв’язку з тим було введено воєнний стан і було оголошено про повітряну тривогу, – сказав Сергій Надал. – Через це ми змушені тимчасово припинити роботу дитячих садочків, шкіл, закладів профтехосвіти. Прохання дітей залишатися вдома з батьками, батькам залишатися з дітьми, подбати про своїх батьків і старших людей. Школи і ПТУ переходять на дистанційне навчання.

У зв’язку з тим, що було оголошено сигнал «Повітряна тривога» тимчасово призупинено рух громадського транспорту. Після того як буде інформація, що припинено сигнал «Повітряна тривога», громадський транспорт відновить роботу. Поліція міста працює в посиленому режимі. Розгортаємо блок-пости на в’їзди у місто. Там будуть працювати виключно представники Нацполіції Нацгвардії або військові. Є прохання до резервістів першої і другої черги звернутися у військкомати, щоб пройти реєстрацію і бути призваним до ЗСУ для захисту України. Якщо буде лунати сигнал «Повітряна тривога» прохання до жителів виконувати всі вказівки, які почуєте: покинути приміщення, спуститися в укриття, підвал або сховище.