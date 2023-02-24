У Тернополі провели спецпогашення нової марки від Укрпошти “ПТН ПНХ!”. Присвятили її річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

На цьому випуску марки зображено одну з семи робіт всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі. Він їх створив анонімно у 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, який відправляє в нокаут путіна, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт. Бородянка Київської області.

Нова поштова марка – благодійна. Кожен, хто придбає марку “ПТН ПНХ!” стане учасником благодійного проєкту.