У Тернополі нацгвардійці взяли участь в антитерористичних навчаннях. 2 батальйон військової частини влаштував тренування при управлінні СБУ в Тернопільській області.

Особовий склад підрозділу залучався за одним із навчальних завдань на об’єкті критичної інфраструктури. Також нацгвардійці провели практичні заняття у судовій установі. «Щомісяця наші військовослужбовці практично відпрацьовують дії особового складу в місцях несення служби. Тим самим вони підвищують рівень своєї професійності та навички у конвоюванні підсудних аби надалі уникнути непередбачуваних ситуацій», – каже начальник штабу 2 батальйону бригади, майор Ярослав Котелянець.

Нацгвардійці під час навчань відпрацьовували порядок дій особового складу варти по прибуттю в судову установу, доставки засуджених до залів судових засідань шляхом призначення резервних груп з-поміж військовослужбовців, що знаходяться біля спеціальних автомобілів, у вартовому приміщенні та в залах судового засідання. Також військовики змогли відпрацювати дії варти у разі виникнення надзвичайних обставин при втечі, нападу на варту, непокорі і надання першої медичної допомоги потерпілим.