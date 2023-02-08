Національна кампанія «Гвардія наступу» розпочалася на Тернопільщині. Це передбачає створення 8 бригад поліції та 6 – Національної гвардії для підсилення наступальних дій України.

Новостворені бригади формуватимуть із добровольців, – повідомила офіцерка з інформації та комунікації Нацгвардії України Надія. За її словами, добровольці, які виявляють бажання служити у новостворених бригадах, звільнятимуть території Донецька, Луганська та Криму.

«З 8 новостворених бригад є 6 бригад Національної гвардії України. Кожна з них працює за різним напрямком. Доброволець, який виявив бажання працювати в бригаді, має можливість звільняти території Донецька, Луганська та Криму. Ми чекаємо добровольців, які готові звільнити і дати гідну відсіч російському загарбнику, спільними діями вибороти перемогу для України. Щоб заповнити заяву можна прийти в ЦНАП Тернополя або прийти до працівників Національної гвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби».

Сформовані бригади працюватимуть за різними напрямами. Насамперед вони проходитимуть інтенсивну підготовку із бойовим злагодженням нових підрозділів, а потім братимуть участь у наступальних операціях задля посилення основних сил України.