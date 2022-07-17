У Тернополі одружилися офіцер Нацгвардії Віталій та його обраниця Андріана.

В березні, після навчання в Національній академії Національної гвардії України, Віталій стояв на обороні міста Харкова, захищаючи мирне населення від російських окупантів. Згодом чоловіка перевели на службу на Захід країни, де його чекала кохана дівчина, розповіли на сторінці 2 Галицької бригади Національної гвардії України.

Пара разом вже понад два роки і закохані будували плани про одруження ще до початку російського вторгнення на терени України. Тому вирішили не відтягувати важливу подію у житті, зважаючи на те, що в країні війна.

«Я пишаюсь Віталієм, він справжній офіцер і чоловік, поряд з яким я почуваю себе захищеною. Впевнена, що ми разом зможемо подолати усі труднощі, які створює нам війна і пронесемо нашу любов крізь роки», – каже наречена нацгвардійця Андріана.

Об’єднали своє життя також нацгвардієць Андрій та його наречена Таїсія. Пара родом з Чернігівщини. Молоді люди планували одружитися після того, як Андрій завершить строкову службу, але після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів, вирішили не зволікати. Наречені під час церемонії розпису помітно хвилювались, але не стримували щасливих емоцій.

«Як ми хвилювались! Емоції переповнювали. Ми щасливі, що змогли для себе створити таку атмосферу поміж важких і непростих буднів у військовий час, – діляться переживаннями Андрій та Таїсія. – Мріємо аби якомога швидше закінчилася ця війна і ми знову будемо разом і більше не розлучатимемось»!