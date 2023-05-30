З нагоди Дня захисту дітей, у Тернополі презентують виставку присвячену загиблим у війні дітям “Втрачене дитинство”.

На виставці буде представлено історії понад 20 дітей, які загинули з 24 лютого 2022 року, внаслідок повномасштабного вторгнення російський військ на територію України.

Працюватиме виставка з 1 по 7 червня (субота-неділя вихідні) у бібліотеці-філії №2 для дітей за адресою вул. Івана Франка, 21, з 10:00 до 18:00 год.

Таку ініціативу реалізовує платформа пам’яті Меморіал, яка з березня 2022 року розповідає історії загиблих цивільних та військових втрат України у війні, у координації з Тернопільською міською радою.