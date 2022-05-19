Виставку «Вишивка Залозецького краю» відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. Організували її Залозецький краєзнавчий музей та відділ культури, релігій та туризму Залозецької селищної ради.

В експозиції, як розповіла заступник директора ТОХМ Ольга Ваврик, представлено зразки традиційної вишивки Залозецького краю із фондів Залозецького краєзнавчого музею, які доповнені одиничними екземплярами зі шкільних збірок та жителів Залозецької громади. Це – жіночі, чоловічі, дитячі сорочки, запаски із взорами, рушники, подушки, всього – більше 70 експонатів.

– Залозеччина розташована у східній частині Галичини на кордоні з Волинню і це відобразилося у вишивці, – розповів Василь Ільчишин, директор Залозецького краєзнавчого музею. – Вона поєднала у собі галицький та рослинний волинський орнаменти. Одним із цікавих елементів є обрамлення вишитими китицями, що для нашої території характерно. В експозиції є наприклад, класична пишна жіноча вишивка галицького типу зі сваргами – ромбами, що символізують землю, чотири сторони світу, продовження роду. Представлені експонати переважно довоєнного часу, тобто їм сто і більше років. Є рушник, виконаний у техніці «низинка», якою вишивали ще до хрестика, а тепер вона втрачена.

Доповнюють експозицію банери із давніми фотографіями власників вишиванок та інформацією про історичні, географічні, етнографічні особливості краю.

Відвідати виставку та ознайомитися із вишивкою Залозеччини можна буде до 12 червня.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці