Контроль за дотриманням вимог містобудівного законодавства посилять у Тернополі.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Розпорядження видане для того, щоб суб’єкти містобудування дотримувалися правових та організаційних основ містобудівної діяльності, а також враховували вимоги законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

Відповідно до документу, відділ державного архітектурно-будівельного контролю має аналізувати документи, які дають право на виконання підготовчих або будівельних робіт на території міста, що надійшли до відділу державного архітектурно-будівельного контролю та контролювати візуальний вигляд об’єктів будівництва від початку видачі документів, які дають право на виконання підготовчих або будівельних робіт до завершення будівництва та здачі об’єкта в експлуатацію.

Якщо інформація, зазначена у документах, які дають право на початок підготовчих або будівельних робіт не буде відповідати візуальному вигляду об’єкта будівництва, відділ державного архітектурно-будівельного контролю повинен надати матеріали на розгляд комісії, яка створена розпорядженням міського голови від 24.03.2022 № 77 «Про створення комісії» та вжити усіх необхідних заходів, передбачених законодавством, з метою зупинення проведення даних робіт.