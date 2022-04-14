У Тернополі попрощалися із бійцем батальйону обласної ради, котрий помер під час виконання завдання. ВІДЕО

У Тернополі раптово помер боєць добровольчого батальйону територіальної оборони Тернопільської обласної ради «ТОР» Михайло Вовк.

Про це повідомляє Тернопільська обласна організація ВО “Свобода”.

“Під час виконання завдання з охорони об’єкту критичної інфраструктури області вчора обірвалось життя бійця добровольчого батальйону територіальної оборони Тернопільської обласної ради «ТОР», активного свободівця, правдивого патріота, гідного сина Україна, люблячого чоловіка й батька, нашого надійного побратима Михайла Вовка.

Тернопільська обласна організація ВО «Свобода» висловлює щирі співчуття рідним та близьким націоналіста з приводу непоправної втрати. Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи.

Нехай добрий, світлий спомин про Михайла назавжди залишиться у серцях рідних, колег, побратимів, усіх, хто Його знав, любив та шанував.

Хай душа Його знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!

Вічна пам’ять!”, – ідеться у повідомленні.

Відео Файного міста

Читайте також: Майже 150 бійців добровольчого батальйону Тернопільської обласної ради присягнули на вірність українському народу