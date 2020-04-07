7 квітня християни відзначають велике релігійне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. У цей день у в усіх храмах проходять святкові богослужіння.

Убезпечити вірян під час відвідування церков вирішили правоохоронці Тернополя. Працівники Тернопільського відділу поліції патрулювали біля входу у церкви та роздавали маски тим людям, які прийшли на службу без засобів індивідуального захисту.

– Ми вживаємо усіх можливих заходів, аби убезпечити краян, – зазначив начальник відділу охорони публічного порядку управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Степан Савик.- Тож вирішили у такий спосіб вберегти парафіян від зараження вірусом.

Особливу увагу правоохоронці приділяли громадянам похилого віку. Поліцейські застерігали краян про необхідність дотримуватися безпеки і гігієни та по можливості не покидати власні домівки.

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