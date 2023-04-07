У Тернополі планують відремонтувати дороги на двох десятках вулиць. Перелік

У Тернополі цьогоріч заплановано провести поточний ремонт доріг на майже двадцяти вулицях.

За сприятливих погодних умов працівники підрядних організацій розпочнуть проводити локальні поточні ремонти на дорогах та об’єктах шляхо-мостового господарства Тернопільської громади.

Зокрема, на вулицях міста буде проводитися ліквідація локальних вибоїн та дефектів дорожнього покриття, що дозволить покращити експлуатаційний стан доріг.

Окрім цього, цьогоріч заплановано виконати роботи з поточного ремонту за кошти бюджету громади на 17 вулицях, зокрема, на ділянках:

вул. Бродівська (від шляхопроводу до транспортної розвʼязки вул. Збаразька – Галицька – Вояків дивізії «Галичина»);

транспортна розв’язка вул. Івана Мазепи – Максима Кривоноса – Львівська – Бережанська;

шляхопровід по вул. Бродівська;

вул. Мирона Тарнавського (від перехрестя вул. Київська до транспортної розвʼязки вул. Василя Симоненка–Володимира Великого);

проїзд від вул. Лесі Українки в сторону гаражного кооперативу «Східний-Тернопіль»;

просп. Степана Бандери (від «Збаразького кільця» в напрямку бульвару Данила Галицького);

вул. 15 Квітня;

вул. Микулинецька;

транспортна розв’язка вул. Збаразька – просп. Злуки – Текстильна – Промислова (дощова каналізація);

перехрестя вулиць Євгена Коновальця – Іллі Рєпіна (дощова каналізація);

вул. Львівська (від пішохідного переходу McDonalds до заїзду ЗУНУ);

вул. Мирона Тарнавського (ділянка на підйом від вул. Захисників України до ресторану «Бахус»;

вул. Князя Василя Костянтина Острозького (від вул. Руська до примикання вул. Андрея Шептицького);

вул. Миколи Гоголя;

вул. Йосипа Сліпого (від ТЦ «Атріум» до вул. Олександра Брюкнера);

вул. Родини Барвінських;

вул. Весела.

Нагадаємо, що відповідно до титульного списку, також цього року заплановано провести капітальний ремонт на двох об’єктах шляхо-мостового господарства: ремонт вул. Гайової та вул. Вояків дивізії «Галичина».