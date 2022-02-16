Сьогодні близько 18:50 надійшла інформація про замінування супермаркетів у Тернополі.
Про це редакцію 0352.ua повідомили читачі.
За інформацією видання, не працювали ТЦ “Новус”, що знаходиться за адресою вул. Перля, 3 та ТЦ “Орнава” на вулиці Живова.
На території поблизу торгових центрів було багато людей. На місці працювала поліція.
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Раніше сьогодні нібито замінували банк на вулиці Листопадовій, проте ця інформація не підтвердилася.
Намагаємо, сьогодні Україною прокотилася хвиля “замінувань”. На щастя, жоден з випадків не отримав підтвердження.
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