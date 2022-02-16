У Тернополі після банку “замінували” два супермаркети. ФОТО

Сьогодні близько 18:50 надійшла інформація про замінування супермаркетів у Тернополі.

Про це редакцію 0352.ua повідомили читачі.

За інформацією видання, не працювали ТЦ “Новус”, що знаходиться за адресою вул. Перля, 3 та ТЦ “Орнава” на вулиці Живова.

На території поблизу торгових центрів було багато людей. На місці працювала поліція.

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Раніше сьогодні нібито замінували банк на вулиці Листопадовій, проте ця інформація не підтвердилася.

Намагаємо, сьогодні Україною прокотилася хвиля “замінувань”. На щастя, жоден з випадків не отримав підтвердження.