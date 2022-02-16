Є повідомлення про замінування банківського відділення у Тернополі. Таку інформацію оприлюднили в одному з Телеграм-каналів. Користувач зазначив, що будівлю в центрі міста оглядають надзвичайники.

“Зранку 16 лютого на електронну пошту СБУ прийшло повідомлення про замінування ряду відділень банків в різних містах країни. Тернопіль теж був у переліку. На вулиці Листопадовій зараз працюють рятувальники”, – йшлося у повідомленні.

Як з’ясували журналісти “Тернопіль1“, сьогодні жодної інформації про замінування банку до тернопільської поліції не надходило. Не підтвердили інформації про інцидент і в головному управлінні ДСНС України в Тернопільській області. Відділення банків в обласному центрі працюють у звичному режимі.